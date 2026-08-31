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Tem 62 anos, mas há quem lhe dê menos 20. Ator português continua a impressionar pela forma física invejável

  • TVI Novelas
  • Hoje às 10:38
Tem 62 anos, mas há quem lhe dê menos 20. Ator português continua a impressionar pela forma física invejável - TVI

Ator da TVI continua a desafiar a idade e a surpreender os seguidores.

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A idade é apenas um número. Pelo menos foi essa a reação que muitos seguidores tiveram ao ver as mais recentes fotografias partilhadas por um dos rostos mais conhecidos da televisão portuguesa, que acaba de celebrar 62 anos.

O ator da TVI assinalou a data especial ao lado de familiares e amigos num local que lhe é particularmente especial para celebrar mais um ano de vida e aproveitou para agradecer todas as mensagens recebidas.

“Muito obrigado 🙏🏼 sem palavras para agradecer tanto carinho ❤️ A festejar no sítio de sempre (o melhor do mundo), com os meus… what else!!!”, escreveu na legenda da publicação.

As fotografias rapidamente chamaram a atenção dos seguidores, não apenas pelo ambiente feliz e descontraído da celebração, mas também pela excelente forma física do ator. Aos 62 anos, continua a exibir uma imagem cuidada e uma energia que muitos consideram invejável.

Entre as muitas mensagens deixadas na caixa de comentários, destacou-se a da mulher, Ana Rebelo, que escreveu simplesmente: “Meu amor ❤️”. Também a atriz Sílvia Rizzo fez questão de assinalar a data com uma mensagem: “Parabéns Ricardo! 🤩✨ Tudo de bom!”.

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Ao longo da carreira, Ricardo Carriço tornou-se um dos atores mais acarinhados pelo público português, acumulando participações em séries, novelas e produções de grande sucesso. Além do percurso profissional, é também frequentemente elogiado pela forma como mantém um estilo de vida ativo e saudável e uma forma física que aparenta ser a de um corpo mais jovem.

A publicação acabou por reunir centenas de reações e mensagens de felicitações, numa demonstração do carinho que continua a receber do público. 

o ator brilha atualmente em «Terra Forte» como Armando, tendo ainda recebido o Prémio Carreira no XVI Festival de Cinema Curta Açores por 35 anos de representação. Além da TV, é cantor, pintor e jurado em concursos.

 

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