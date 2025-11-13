Vem aí em «Terra Forte»: Vida de Armando é marcada por uma grande tragédia familiar

Em «Terra Forte», Armando (Ricardo Carriço) chega a casa, deparando-se com Gui a dormir no sofá. Aline diz-lhe que o neto fez questão de esperar por ele, mas acabou por adormecer. Armando leva terno Gui para a cama.
Armando olha desolado para uma fotografia de família, dizendo não perceber aquela penitência de ter ficado sozinho com Gui, o único sobrevivente do acidente de viação que vitimou a sua mulher, a filha e o genro.
FLASHBACK INÉDITO: Armando olha em choque para polícia a dizer-lhe que a família dele sofreu um acidente de viação, tendo o neto dele sido o único que sobreviveu.