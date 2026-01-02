Terra Forte

Vem aí em «Terra Forte»: Marcus chega a acordo com Armando

O ex-marido de Vivi não tem outra opção.

Em «Terra Forte», Eva (Josefine Winkler) desconfia da facilidade com que Marcus (Vitor Hugo) aceitou o acordo e discute com Babi (Melissa Matos) e Vini (Gustavo Alves), rejeitando ascender socialmente por relações com pessoas poderosas. Vivi (Sofia Nicholson) ouve e sente orgulho na filha.

Marcus reúne-se com Armando (Ricardo Carriço) e o advogado para formalizar o acordo, renunciando os bens em troca de Armando retirar a acusação contra a Komibem.

Recorde-se que Armando quis destruir Marcus por todos os danos causados:

