A viver uma fase delicada, ator de novelas da TVI deixa os fãs em lágrimas: «É difícil ter força»

Ricardo de Sá visitou o pai e partilhou fotos emocionantes dos dois, recordando momentos bons, gestos de amor e lições de vida. “Custa muito sair daqui e ver que a vida cá fora continua como se nada fosse, quando ele está ali… sentado ou deitado, sem se mexer, sem conseguir comunicar. Sinto‑me muitas vezes impotente. Só lhe consigo dar a mão, apertá‑la com força e falar com ele, na esperança de que me ouça”.

​O ator compara à situação do filme «Mar Adentro», favorito do pai, sobre Ramón Sampedro, tetraplégico 28 anos a lutar pela eutanásia: “Nunca pensei sentir isto tão perto. É difícil ter força para continuar a minha vida cá fora sabendo que a dele agora é assim”. O pai sofreu aneurisma e AVC hemorrágico, esteve em coma meses, passou por cirurgias de urgência no SNS (que elogia por o salvar) e continua internado.

O ator deixou ainda o desabafo: “Só quem passa por isto sabe o quão difícil é, emocional e burocraticamente”. “Estive lá hoje, como na maior parte dos dias… às vezes isso tem de chegar. Aproveitem o Dia do Pai com os vossos, abracem‑nos. Nunca sabemos quando será o último 🤍”. Fãs inundaram com apoio, elogiando a força do ator.

Recorde a passagem do ator pelo programa «Goucha»: