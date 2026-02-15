"Mesmo que o corpo falhe": Ator dos Morangos com Açúcar vive drama familiar e comove Portugal

O ator Ricardo de Sá, conhecido por interpretar Leo na temporada 7 de Morangos com Açúcar, vive atualmente uma fase difícil da sua vida, marcada pelo drama familiar e pelo afastamento da representação. Recentemente, o artista foi convidado do programa “Dois às 10”, onde partilhou um testemunho emocionante sobre o seu papel como cuidador do pai, que sofreu um aneurisma há quase um ano e que ainda se encontra hospitalizado.

Ricardo revelou que, durante alguns meses, o pai esteve em coma, mas que agora consegue expressar-se melhor. O ator visita-o cerca de duas vezes por semana, acompanhado da avó, mãe do progenitor, e confessou que é difícil vê-lo nesta condição: "Passa a maior parte do dia acamado e em cadeira de rodas", disse Ricardo.

O ator fez um post emotivo e escreveu sobre esta manhã: «Hoje voltei à @tvioficial e fui recebido com um abraço sincero da @dailycristina e do claudio_ramos — obrigado, confesso…soube bem ❤️‍🩹 @doisas10tvi

Vai fazer agora um ano que a minha vida mudou. Um ano desde que tudo aconteceu com o meu pai. E falar disso em direto, com o coração na mão, não foi fácil… mas foi necessário.

Já recebi muitas mensagens de pessoas a viverem o mesmo. Famílias que, como a minha, aprendem a lidar com a ausência dentro da presença. E por isso escrevo isto. Mesmo que a vida finte quem tem menos saúde, mesmo que o corpo falhe, o olhar, o toque, a essência… continuam lá. Eles continuam a ser quem sempre foram — e isso merece ser lembrado. E abraçado.

Obrigado pelo carinho, pelas mensagens e pela partilha. Isto não é só sobre a minha história. É sobre todas as famílias que, todos os dias, apesar dos problemas, vivem e ultrapassam tudo com amor…»

Como filho mais velho, Ricardo de Sá assumiu responsabilidades acrescidas, cuidando não só do pai como também da avó, que tem 88 anos. Para lidar com a situação, o ator recorreu à arte e à música como forma de catarse: "Sou o filho mais velho, mas de repente caem-me muitas responsabilidades. Só quem passa por isto sabe o quão difícil é lidar, não só pela questão emocional, mas também pela burocracia."

O artista não deixou de enaltecer o Serviço Nacional de Saúde (SNS), responsável por salvar a vida do pai, que foi submetido a duas cirurgias de urgência e posteriormente transferido para o Hospital de São José, onde recebeu cuidados de neurocirurgiões excepcionais.

Ricardo contou ainda com o apoio da mãe, que, apesar de divorciada do pai há muitos anos, não deixa de estar presente e de ajudar na recuperação. No início do ano, o ator partilhou uma fotografia da avó a visitar o pai, um momento ternurento e emotivo, reforçando o laço familiar: "A minha avó a mimar o seu único filho, o meu querido pai, vítima de um aneurisma há 10 meses. Ambos aos meus cuidados e responsabilidade."

No seu desabafo, Ricardo refletiu sobre a dor, a resiliência e a força do amor familiar: "Assim é a vida e o amor, onde, por vezes, a tristeza, a incapacidade e a resignação levam a um processo de aceitação e reconstrução, não como um fim, mas como autoconhecimento, resiliência e descoberta de novas formas de amar e até de viver… transformando a nossa mágoa em força e sabedoria, mesmo quando não há mais nada a fazer senão seguir em frente e encontrar fé em momentos como este."

O relato de Ricardo de Sá mostra uma postura de coragem e responsabilidade, revelando o lado humano do ator e a força necessária para enfrentar desafios familiares complexos, transformando a adversidade em amor, aprendizagem e esperança.