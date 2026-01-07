«Vítima de um aneurisma »: Ator de Morangos com Açúcar vive a fase mais difícil da sua vida

Um momento difícil.

O ator Ricardo de Sá, de 35 anos, é conhecido não só pelo seu percurso académico — licenciado em Comunicação e com mestrado em Relações Públicas, Publicidade e Comunicação Aplicada — mas também pelo talento que o levou a brilhar na televisão. Ficou particularmente famoso pelo papel de Leo na sétima temporada de Morangos com Açúcar, um marco que abriu caminho para uma carreira contínua no mundo da representação.

Recentemente, Ricardo partilhou nas redes sociais um post emotivo, onde refletiu sobre a família, o amor e os desafios da vida, revelando momentos pessoais difíceis relacionados com a saúde do seu pai, que sofreu um aneurisma há 10 meses.

No post, o ator escreveu: «A minha avó mimando o seu único filho, o meu querido pai, vítima de um aneurisma há 10 meses. Ambos aos meus cuidados e responsabilidade. Assim é a vida e o amor, onde, por vezes… a tristeza, a incapacidade e a resignação levam a um processo de aceitação e reconstrução, não como um fim, mas como autoconhecimento, resiliência e descoberta de novas formas de amar e até de viver… transformando a nossa mágoa em força e sabedoria, mesmo quando não há mais nada a fazer senão seguir em frente e encontrar fé em momentos como este 💫 🙏»

Com estas palavras, Ricardo revelou o peso emocional e a responsabilidade de cuidar da família, mas também a capacidade de transformar dor em força, amor e aprendizagem. O post rapidamente recebeu uma onda de apoio dos fãs e colegas, com comentários que refletiam solidariedade e empatia: «Um abraço no teu ❤️»; «Um abraço Ricardo, sei bem o que é ser cuidadora» disse a atriz e colega Sandra Silva. Estamos juntos querido colega ❤️»; «Beijinhos e força!»; «Abraço grande, Ricardo ❤️ Muita fé na melhora do teu pai»; «A presença aliada ao amor é tudo o que podemos almejar ❤️ a vida não é fácil. Mas o Amor é tudo o que temos. Aproveitemos enquanto nos vamos tendo uns aos outros. Um beijinho».

Este desabafo mostra não só o lado humano de Ricardo de Sá, mas também a importância de valorizar a família e a interajuda nos momentos difíceis. Entre fãs e colegas, a mensagem é clara: o amor, a paciência e a presença junto daqueles que amamos são o que realmente importa.

Relembre-se de uma das últimas entrevistas ao ator: 

