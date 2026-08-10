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Vem aí «A Madrasta»: Francisca apanha Ricardo com Raquel e fica em choque. Estas são as imagens

  • TVI Novelas
  • Hoje às 10:01
Vem aí «A Madrasta»: Francisca apanha Ricardo com Raquel e fica em choque. Estas são as imagens - TVI

Vai acontecer em breve na novela «A Madrasta», da TVI. Francisca fica a saber que Ricardo e Raquel têm um caso

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Nos próximos capítulos da novela «A Madrasta», da TVI, Francisca vai descobrir que Ricardo e Raquel têm um caso. Francisca vai ficar furiosa. 

Leia agora, em pormenor, tudo o que vai acontecer. Percorra a galeria e veja as fotos, em exclusivo: 

Ricardo Murteira (Diogo Fernandes) vai abrir a porta e fica surpreendido por ser Francisca Mendes (Matilde Reymão). Ela atira-se para os braços dele e tenta beijá-lo, mas Ricardo rejeita-a. Francisca pergunta se é por causa de Beatriz, mas, nisto, surge Raquel Sacramento (Inês Herédia), meio despida, e Francisca fica esclarecida. Raquel diz que não é o que parece e Francisca ameaça contar tudo a Filipe Sacramento (Nuno Pardal).

Francisca está muito deprimida com o que viu em casa de Ricardo. Raquel vem ter com ela e tenta justificar-se, mas Francisca quer contar a Filipe. Raquel diz que, se o fizer, também terá de contar a Pedro Magalhães Neto (Albano Jerónimo) que Francisca e Ricardo não são só vizinhos.

Reveja, ainda, o momento em que Diana recebe uma ameaça que envolve os filhos:  

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