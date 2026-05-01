Este risotto de cogumelos fica muito cremoso. E, o segredo está no refogado

Se procura uma refeição reconfortante, cheia de sabor e fácil de preparar, este risotto de cogumelos cremoso, de Catarina Gouveia, é a escolha perfeita. Feito a partir de um refogado lento e aromático, resulta num prato intenso, suave e ideal para qualquer ocasião, desde um jantar em família até uma refeição especial.

Um refogado rico que faz toda a diferença

O segredo desta receita começa na base: um refogado bem apurado, preparado com ingredientes simples mas muito saborosos.

Comece por fazer um refogado com:

Cebola

Alhos

Tomate

Uma variedade de cogumelos

Deixe cozinhar em lume baixo durante cerca de 40 minutos, permitindo que os sabores se concentrem e que os cogumelos libertem toda a sua riqueza natural.

Transformar o refogado num creme aveludado

Depois de bem apurado, triture tudo com uma varinha mágica até obter um creme homogéneo. Esta técnica cria uma base perfeita para o arroz absorver sabor de forma uniforme.

Cozer o arroz lentamente — à moda do risotto

Utilize arroz próprio para risotto e deixe-o cozer lentamente dentro do creme obtido. Durante a cozedura:

Vá mexendo regularmente

Ajuste os temperos a gosto

Se necessário, acrescente um fio de água fervida para manter a textura cremosa

O objetivo é obter um risotto macio, envolvente e sem secar demasiado.

O toque final que eleva o prato

Para terminar, adicione:

Queijo ralado

Raspas de limão

O queijo confere cremosidade extra, enquanto o limão traz frescura e equilibra os sabores intensos dos cogumelos.

Uma receita simples, mas sofisticada

Este risotto de cogumelos prova que não são necessários ingredientes complicados para criar um prato digno de restaurante. O segredo está na paciência do refogado e na cozedura lenta do arroz.