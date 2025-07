Vem aí «A Fazenda»: Lukenia e Miguel unem-se num plano para salvar a fortuna

Exclusivo «A Fazenda»: Miguel dá a volta a Lukenia e fica com parte da empresa de Gaspar

Em «A Fazenda», Lukenia (Rita Cruz) diz aflita a Miguel (Diogo Infante) não querer perder tudo o que conquistou se for detida. Miguel, a disfarçar a sua satisfação, diz a Lukenia haver uma maneira de ela salvaguardar os seus bens.

Miguel diz a Lukenia que vai ser Gustavo (Nuno Pardal) a defendê-la se ela for formalmente acusada da burla a Leonardo. Gustavo diz já estar a tratar do que eles lhe pediram, trocando um olhar com Miguel.

Recorde-se que Miguel está farto de Lukenia, mas tem interesse no dinheiro: