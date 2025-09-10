Vem aí em «A Fazenda»: Decisão drástica de Talu deixa todos em choque

Vem aí em «A Fazenda»: Talu vive momentos de aflição, que pode pôr tudo em risco

Em «A Fazenda», Lukenia (Rita Cruz) trata dos detalhes de casamento com uma incomodada Zuri (Madalena Aragão), vincando que ela tem de casar-se com Talu (Evandro Gomes) o mais depressa possível por causa da questão da sua falsa gravidez. Zuri recusa a Lukenia casar-se pela igreja por estar a mentir a Talu, Lukenia acaba por aceder. Zuri acaba por acalmar a pensar no seu futuro junto com Talu.

Januário (Hoji Fortuna) e Ivandro (Vitor Hugo) contam a Nadir (Sharam Diniz) que Talu (Evandro Gomes) aceitou casar-se com Zuri, com Nadir a concordar com eles que Lukenia deve ter arranjado forma de manipular Talu para ele a fazer isso. Nadir olha hesitante para ambos a pedirem-lhe que investigue no posto médico se a gravidez de Zuri é mesmo verdadeira.

Gaspar (Nuno Lopes) está incrédulo por Talu, além de ir casar-se com Zuri, pretender ficar a viver na fazenda com ela e Lukenia. Gaspar fica muito apreensivo por Manta lhe ligar a dizer não lhe poder emprestar dinheiro, deixando Talu ainda mais convencido de ter mesmo de ceder a Lukenia.

Recorde-se que Talu está a ser chantageado pela mãe: