A Fazenda

Vem aí em «A Fazenda»: Decisão drástica de Talu deixa todos em choque

  • TVI Novelas
  • Hoje às 09:27
Vem aí em «A Fazenda»: Decisão drástica de Talu deixa todos em choque - TVI

O caos instala-se.

Em «A Fazenda», Lukenia (Rita Cruz) trata dos detalhes de casamento com uma incomodada Zuri (Madalena Aragão), vincando que ela tem de casar-se com Talu (Evandro Gomes) o mais depressa possível por causa da questão da sua falsa gravidez. Zuri recusa a Lukenia casar-se pela igreja por estar a mentir a Talu, Lukenia acaba por aceder. Zuri acaba por acalmar a pensar no seu futuro junto com Talu.

Januário (Hoji Fortuna) e Ivandro (Vitor Hugo) contam a Nadir (Sharam Diniz) que Talu (Evandro Gomes) aceitou casar-se com Zuri, com Nadir a concordar com eles que Lukenia deve ter arranjado forma de manipular Talu para ele a fazer isso. Nadir olha hesitante para ambos a pedirem-lhe que investigue no posto médico se a gravidez de Zuri é mesmo verdadeira.

Gaspar (Nuno Lopes) está incrédulo por Talu, além de ir casar-se com Zuri, pretender ficar a viver na fazenda com ela e Lukenia. Gaspar fica muito apreensivo por Manta lhe ligar a dizer não lhe poder emprestar dinheiro, deixando Talu ainda mais convencido de ter mesmo de ceder a Lukenia.  

Recorde-se que Talu está a ser chantageado pela mãe:

