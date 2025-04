Vem aí em «A Fazenda»: Samuel faz frente a Lukenia e é isto que acontece

Em «A Fazenda», Samuel enfrenta Lukenia (Rita Cruz) a dizer que vai testemunhar a favor de Gaspar (Nuno Lopes) para provar que ela e Maura o enganaram sobre ser filho dele para ela chegar à herança dele.

Lukenia avisa-o ameaçadora que se vai dar mal com isso se a ousar enfrentar.

Mais tarde, Lukenia não nega a Talu (Evandro Gomes) que ajudou Maura na história de Samuel ser filho de Gaspar, mas fê-lo só como vingança por que não iria lucrar nada com isso. Talu hesita a olhar para a mãe, que aproveita para tentar fazer as pazes com ele, mas acaba por se afastar a dizer não confiar nela.