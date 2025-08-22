A Fazenda

Vem aí «A Fazenda»: Lukenia arma plano secreto para proteger-se se Duarte for encontrado

  • TVI Novelas
  • Hoje às 15:01
Vem aí «A Fazenda»: Lukenia arma plano secreto para proteger-se se Duarte for encontrado - TVI

Zuri descobre planos que podem mudar tudo.

O Secret Story está de volta!
Inscreva-se aqui

Lukenia (Rita Cruz) diz a Becas que a polícia vai deixar cair a ideia de Duarte ter sido raptado, estando isso sim a ser ajudado por Celso para fugir do País, assegurando-lhe que Joel vai ser libertado. Lukenia, indica que precisa tomar medidas para se salvaguardar se Duarte (Cláudio de Castro) for encontrado, liga para Talu (Evandro Gomes)  para ele passar lá por casa. Zuri ouve tudo escondida.

Zuri (Madalena Aragão) diz revoltada a Lukenia já ter percebido que ela usou o vídeo de Eva para a separar de Talu dela e roubar Gaspar (Nuno Lopes). Lukenia assume ter feito isso, questionando-a de que lado vai ficar.

Relembre-se de mais um plano de Lukenia, e desta vez foi para afastar Eva de Talu: 

Relacionados

Vem aí «A Protegida»: Mónica confessa ataque a Mariana e deixa JD em choque

Vem aí «A Fazenda»: Joel preso e Gustavo silencia sobre noite da morte de Bianca

Vem aí «A Fazenda»: Zuri devastada após ouvir decisão dura de Talu

A Fazenda

Vem aí «A Fazenda»: Joel preso e Gustavo silencia sobre noite da morte de Bianca

A Fazenda
Hoje

Vem aí «A Fazenda»: Zuri devastada após ouvir decisão dura de Talu

A Fazenda
Hoje

Vem aí «A Fazenda»: Leonor faz revelação às filhas sobre morte de Bianca

A Fazenda
Hoje

Vem aí «A Fazenda»: Eva decide o seu destino e faz promessa inesperada a Talu

A Fazenda
Hoje

Joel arranja novo esconderijo para Duarte, mas a que preço?

A Fazenda
Ontem

A Fazenda: Júlia e Ary entregues ao amor e à incerteza do teste de ADN

A Fazenda
Ontem
Mais A Fazenda

Mais Vistos

Sofia Arruda revela look "polémico" e os seguidores reagem: «Sinceramente? Tens mais 20 anos.»

Ontem
1

Vem aí «A Fazenda»: Joel preso e Gustavo silencia sobre noite da morte de Bianca

A Fazenda
Hoje
2

Lembra-se da Carminho de «Super Pai»? 20 anos depois, a atriz vai ser mãe pela 2ª vez e já sabe o sexo do bebé

14 nov 2023
3

Exclusivo «A Fazenda»: Eva e Joel são presos

A Fazenda
dom, 29 jun
4

Cristina Ferreira recorda parto e fala com atriz sobre ser mãe aos 46 anos: «O meu filho nasceu em 4 minutos, não me custou nada...»

Ontem
5

Aos 46 anos, atriz da TVI está grávida: «Em estado de graça»

Cacau
ter, 12 ago
6
Ver Mais Vistos

EM DESTAQUE

Vem aí em «A Fazenda»: Após ser maltratada, Zulmira expulsa Joel

A Fazenda
qui, 14 ago

Vem aí em «A Fazenda»: Miro salva Eduardo

A Fazenda
qui, 14 ago

Fernanda Serrano de férias e em companhia especial: mergulhos, sorrisos e muita cumplicidade

A Protegida
qui, 14 ago

Exclusivo «A Fazenda»: Alba é raptada e nem imagina por quem

A Fazenda
qui, 14 ago

Apresentadora partilha evolução surpreendente da "barriguinha" de grávida: «Pena que não é o meu caso»

qua, 13 ago

Vem aí em «A Fazenda»: Eva está confusa e pondera desistir do grande amor da sua vida

A Fazenda
qua, 13 ago
FORA DO ECRÃ

Cristina Ferreira surpreendida ao saber em direto que ator da TVI trabalha em restaurante

Hoje

José Condessa abre o coração e deixa mensagem arrepiante: «Juntos sabemos que dá muito certo»

Cacau
Hoje

Maria Botelho Moniz derrete-se com imagem que conta a sua história de amor: «Paizão»

Hoje

Cristina Ferreira revela os segredos da boa forma. E é a inspiração desta atriz da TVI

Hoje

Serão estas as imagens mais bonitas de Maria Botelho Moniz?

Ontem

Atriz da TVI mostra remodelação do quarto: «Gosto. Da cama e da companhia»

Ontem
Mais Fora do Ecrã
IOL Footer MIN