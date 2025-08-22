Vem aí «A Fazenda»: Lukenia arma plano secreto para proteger-se se Duarte for encontrado

Lukenia (Rita Cruz) diz a Becas que a polícia vai deixar cair a ideia de Duarte ter sido raptado, estando isso sim a ser ajudado por Celso para fugir do País, assegurando-lhe que Joel vai ser libertado. Lukenia, indica que precisa tomar medidas para se salvaguardar se Duarte (Cláudio de Castro) for encontrado, liga para Talu (Evandro Gomes) para ele passar lá por casa. Zuri ouve tudo escondida.
Zuri (Madalena Aragão) diz revoltada a Lukenia já ter percebido que ela usou o vídeo de Eva para a separar de Talu dela e roubar Gaspar (Nuno Lopes). Lukenia assume ter feito isso, questionando-a de que lado vai ficar.
Relembre-se de mais um plano de Lukenia, e desta vez foi para afastar Eva de Talu: