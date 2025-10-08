A Fazenda

Vem aí em «A Fazenda»: Zuri tem acesso à prova que pode mudar tudo

  TVI Novelas
  Hoje às 10:25
Vem aí em «A Fazenda»: Zuri tem acesso à prova que pode mudar tudo - TVI

A jovem fica em choque profundo.

Em «A Fazenda», Lukenia (Rita Cruz) tenta puxar Januário (Hoji Fortuna) para o seu lado, mas ele corta de imediato a aproximação. Lukenia recebe nova mensagem de voz de Albano e estremece. Januário observa-a.

Lukenia avisa que vai sair. Zuri (Madalena Aragão), com a pen na mão, espera uns momentos e tenta introduzir a pen no computador e Lucas ajuda-a. Zuri começa a ver o vídeo, que mostra Duarte a preparar-se para abusar de Júlia quando é apanhado por Eva (Margarida Corceiro). Zuri fica em choque.

Recorde o momento em que todos ficámos a saber que era ela que tinha a pen:

