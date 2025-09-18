A Fazenda

Vem aí em «A Fazenda»: Lukenia é roubada na sua própria casa

  Há 1h e 54min
Vem aí em «A Fazenda»: Lukenia é roubada na sua própria casa

Quem estará por detrás disto?

Em «A Fazenda», Lukenia (Rita Cruz) confessa a Becas (Rita Loureiro) que conseguiu que Talu (Evandro Gomes) se casasse com Zuri (Madalena Aragão) com a promessa de lhe entregar a pen com o vídeo que incriminava Eva (Margarida Corceiro), e tudo acabou mal por alguém a ter roubado.

Becas diz a Joel (João Jesus) que o vídeo que incriminava Eva foi roubado a Lukenia, concordando que pode ter sido Alba (São José Correia) a fazer aquilo. Pensam aflitos que se o vídeo for divulgado, Joel também pode ir preso por ser cúmplice de Eva.

Lukenia assevera a Talu que alguém lhe roubou a pen e ele avisa a mãe querer que ela lhe entregue a pen até ao fim do dia, ou vai-se embora para sempre.

De recordar que já não é a primeira vez que tentam roubar a pen:

