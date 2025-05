Vem aí em «A Fazenda»: Para continuar rica, Lukenia quer encontrar Duarte e mantê-lo calado

Exclusivo «A Fazenda»: Miguel envolve-se com Lukenia

Exclusivo «A Fazenda»: Miguel dá a volta a Lukenia e fica com parte da empresa de Gaspar

Em «A Fazenda», Lukenia (Rita Cruz) dá instruções a Jonas, acabando por contar a Miguel (Diogo Infante) que está a tratar de conseguir encontrar Duarte (Cláudio de Castro) para o controlar para poder manter a sua chantagem a Eva (Margarida Corceiro) e Gaspar (Nuno Lopes).

Lukenia diz sedutora a Miguel que devia descontrair mais. Miguel olha-a avaliador. Lukenia e Miguel ficam surpresos por Daniela (Soraia Tavares) contar que Eva e Mafalda (Inês Aguiar) estão em Angola.

Lukenia diz aflita a Miguel ter de impedir que Eva se encontre com Talu (Evandro Gomes) e lhe conte que desistiu dele por causa da sua chantagem, dizendo que o filho cortava relações para sempre com ela se soubesse a verdade. Lukenia sai disparada com ar decidido.

Recorde a chantagem que Lukenia fez a Eva: