Últimos episódios «A Fazenda»: Após confessar todos os crimes, Lukenia está em fuga

  • Hoje às 09:00
Últimos episódios «A Fazenda»: Após confessar todos os crimes, Lukenia está em fuga

A mãe de Talu é apanhada numa armadilha.

Em «A Fazenda», Gaspar (Nuno Lopes), Ivandro (Vitor Hugo), Januário (Hoji Fortuna) e Laura (Leonor Seixas) estão dentro do jipe à espera que Lukenia apareça. Gaspar diz ter a certeza que Lukenia não vai escapar àquele encontro por não querer que os seus crimes sejam expostos. 

 Todos continuam à espera que Lukenia (Rita Cruz) chegue. Januário liga para Weza, que lhe diz ter visto Lukenia sair com um saco de desporto. Lukenia fica surpresa ao ver Laura vir ao seu encontro. Laura conta toda a verdade a Lukenia de ser mulher de Albano e Zuri (Madalena Aragão) ser sua filha, dizendo querer agora o milhão de euros para se manter calada sobre a burla que ela fez a Leonardo. Lukenia diz não confiar nela, apontando-lhe uma arma.

 Lukenia, pensando estar sozinha com Laura, admite os seus crimes, tendo tramado Eva com o vídeo. Gaspar, Ivandro e Januário surgem de armas apontadas a Lukenia a dizer-lhe para se render. Lukenia (Rita Cruz) agarra Laura (Leonor Seixas) rapidamente.

Januário assume a Lukenia que ela sempre foi a mulher da sua vida, apelando-a a desistir. Lukenia hesita, mas logo se recompõe e foge no jipe com Laura como refém. Januário diz ter posto um localizador no jipe de Lukenia. 

