A Fazenda

Vem aí em «A Fazenda»: Os dias de glória de Lukenia estão a chegar ao fim?

  • TVI Novelas
  • Há 2h e 38min
Vem aí em «A Fazenda»: Os dias de glória de Lukenia estão a chegar ao fim? - TVI

A mãe de Talu está metida numa grande embrulhada e pode não escapar.

Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Descarregue a APP

Em «A Fazenda», Lukenia (Rita Cruz), com um saco com dinheiro na mão, relê a mensagem de Albano para se encontrarem amanhã para ela lhe pagar o que combinaram. Lukenia olha angustiada para o dinheiro.

Ivandro (Vitor Hugo), Gaspar (Nuno Lopes) e Januário (Hoji Fortuna) esboçam ar confiante que amanhã vão conseguir apanhar Lukenia e fazê-la confessar os seus crimes. Januário diz grave a Gaspar saber o verdadeiro motivo de Talu ter ido a Lisboa.

Lukenia pensa tensa na ameaça de Albano. Daniela (Soraia Tavares) olha-a a pensar que ela está assim por causa do dinheiro que vai gastar no alembamento, Lukenia confirma para se escapar. Daniela pica a tia a avisá-la que vai construir uma casa nova para ela quando se casar com Ary (Isaac Alfaiate). Lukenia diz a Weza, Januário e Daniela que hoje não janta. Januário é o único que percebe o que se está a passar.

Recorde-se que Albano era o marido de Laura (Leonor Seixas):

Relacionados

Vem aí em «A Fazenda»: Zuri tem acesso à prova que pode mudar tudo

Vem aí em «A Fazenda»: Júlia muda drasticamente de comportamento

A Fazenda

Dia 20 de outubro é o último episódio de «A Fazenda». O que esperar?

A Fazenda
Hoje

Exclusivo final «A Fazenda»: Leonor e Gaspar vivem felizes como nunca

A Fazenda
Hoje

Exclusivo final de «A Fazenda»: O que vai acontecer a Joel? Surpreenda-se!

A Fazenda
Hoje

Exclusivo final de «A Fazenda»: Miro e Alba viram as costas a Duarte?

A Fazenda
Ontem

Exclusivo bombástico «A Fazenda»: Eis o final impressionante de Eva e Talu

A Fazenda
Ontem

A Fazenda: Depois de seduzir Joel, Eva tenta agredi-lo

A Fazenda
sáb, 11 out
Mais A Fazenda

Mais Vistos

José Carlos Pereira surpreende fãs com confissão inesperada: «Pouca gente sabe mas…»

Festa é Festa
sáb, 11 out
1

José Carlos Pereira já tem 46 anos! Recorde as personagens mais marcantes do ator

Festa é Festa
18 nov 2024
2

Exclusivo final «A Fazenda»: Leonor e Gaspar vivem felizes como nunca

A Fazenda
Hoje
3

Noivo de Maria Botelho Moniz faz confissão tocante: «Passo o dia inteiro ansioso só para...»

Ontem
4

Exclusivo final de «A Fazenda»: O que vai acontecer a Joel? Surpreenda-se!

A Fazenda
Hoje
5

«Poderosa, linda de morrer»: A apresentadora famosa arrasa em lingerie com fotografias arrebatadoras

Queridos Papás
qui, 9 out
6
Ver Mais Vistos

EM DESTAQUE

Dia 20 de outubro é o último episódio de «A Fazenda». O que esperar?

A Fazenda
Hoje

«Terra Forte»: Benedita Pereira, João Catarré, Rita Pereira e José Fidalgo... Quem é quem?

qui, 9 out

Exclusivo «A Protegida»: A herança de Benedita é distribuída, mas há surpresas

A Protegida
Ontem

José Carlos Pereira surpreende fãs com confissão inesperada: «Pouca gente sabe mas…»

Festa é Festa
sáb, 11 out

Noivo de Maria Botelho Moniz faz confissão tocante: «Passo o dia inteiro ansioso só para...»

Ontem

Exclusivo final de «A Fazenda»: O que vai acontecer a Joel? Surpreenda-se!

A Fazenda
Hoje
FORA DO ECRÃ

Paulo Vintém fala sobre a nova fase de vida: «Foi uma escolha»

Ontem

Noivo de Maria Botelho Moniz faz confissão tocante: «Passo o dia inteiro ansioso só para...»

Ontem

José Carlos Pereira surpreende fãs com confissão inesperada: «Pouca gente sabe mas…»

Festa é Festa
sáb, 11 out

Ana Guiomar desabafa sobre dia menos feliz: «Mau resultado»

Festa é Festa
sex, 10 out

José Raposo chora morte: «Todas as minhas referências estão a desaparecer»

sex, 10 out

Eles conquistaram o público: o casal sensação que ninguém esperava

A Protegida
sex, 10 out
Mais Fora do Ecrã