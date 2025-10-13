Vem aí em «A Fazenda»: Os dias de glória de Lukenia estão a chegar ao fim?

Em «A Fazenda», Lukenia (Rita Cruz), com um saco com dinheiro na mão, relê a mensagem de Albano para se encontrarem amanhã para ela lhe pagar o que combinaram. Lukenia olha angustiada para o dinheiro.
Ivandro (Vitor Hugo), Gaspar (Nuno Lopes) e Januário (Hoji Fortuna) esboçam ar confiante que amanhã vão conseguir apanhar Lukenia e fazê-la confessar os seus crimes. Januário diz grave a Gaspar saber o verdadeiro motivo de Talu ter ido a Lisboa.
Lukenia pensa tensa na ameaça de Albano. Daniela (Soraia Tavares) olha-a a pensar que ela está assim por causa do dinheiro que vai gastar no alembamento, Lukenia confirma para se escapar. Daniela pica a tia a avisá-la que vai construir uma casa nova para ela quando se casar com Ary (Isaac Alfaiate). Lukenia diz a Weza, Januário e Daniela que hoje não janta. Januário é o único que percebe o que se está a passar.
Recorde-se que Albano era o marido de Laura (Leonor Seixas):