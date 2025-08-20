Vem aí «A Fazenda»: Polícia pressiona Miguel. Terá matado Bianca por vingança?

Em “A Fazenda”, Lukenia (Rita Cruz) revela a Becas (Rita Loureiro) que andou a investigar a misteriosa morte de Bianca, em Lisboa. A jovem garante ter descoberto que Miguel (Diogo Infante) esteve perto do escritório nessa noite, informação que já fez chegar à polícia. Becas reage com frieza e avisa-a de que nunca a quis ter como inimiga, trocando ambas um sorriso cínico carregado de tensão.

Entretanto, Miguel continua a ser interrogado pelas autoridades, que levantam a hipótese de ele ter assassinado Bianca por esta não aceitar o fim da relação. Miguel recusa categoricamente, defendendo-se com o argumento de que, sendo um homem divorciado, não precisaria de cometer tal crime.

Já Daniela (Soraia Tavares) abre o coração a Ary (Isaac Alfaiate), confessando-lhe que só apresentou queixa de assédio contra Miguel porque foi coagida por Lukenia. Em lágrimas e visivelmente abalada, Daniela acaba por despertar a compaixão de Ary, que a consola com um abraço.

