Vem aí em «A Fazenda»: Está a chegar uma aliança perigosa, que pode destruir tudo e todos

Em «A Fazenda», Lukenia (Rita Cruz) olha incrédula para Alba (São José Correia) a pedir-lhe dinheiro emprestado, recordando-a das afrontas que ela já lhe fez, tendo ficado no seu lugar com Gaspar (Nuno Lopes) naquela casa. Alba corta a dizer a Lukenia que pode ajudá-la a dar cabo de Gaspar e arruinar a relação dele com Leonor (Dalila Carmo). Lukenia olha-a interessada.
Alba conta a Lukenia que Gaspar pediu dinheiro emprestado a Manta, salientando que pode continuar a passar-lhe mais informações dele através de Leonor. Lukenia concorda em continuar a colaborarem, indo dar-lhe o dinheiro que precisa.
De relembrar que Alba mudou de comportamento, após saber a verdade sobre Eva e o filho: