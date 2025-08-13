Vem aí em «A Fazenda»: Chega ao fim o reinado de Lukenia. Há alguém que a mete na linha

Em «A Fazenda», Lukenia (Rita Cruz) olha tensa para Daniela (Soraia Tavares) a dizer que ouviu a conversa toda dela com Ana e já sabe que Zuri (Madalena Aragão) não está mesmo grávida, devendo ela estar a fazer aquilo para afastar Talu (Evandro Gomes) de Eva (Margarida Corceiro).
Daniela diz a Lukenia tê-la agora na mão por ela ir fazer tudo para que Talu não descubra que é ela que está por detrás da falsa gravidez de Zuri, indo pensar no que lhe vai pedir. Lukenia olha-a furiosa.
Relembre-se que, anteriormente, Lukenia fez chantagem com a sobrinha e depois entregou-a à polícia: