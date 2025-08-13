A Fazenda

Vem aí em «A Fazenda»: Chega ao fim o reinado de Lukenia. Há alguém que a mete na linha

  • TVI Novelas
  • Hoje às 09:23
Vem aí em «A Fazenda»: Chega ao fim o reinado de Lukenia. Há alguém que a mete na linha - TVI

A mãe de Talu não tem escolha.

O Secret Story está de volta!
Inscreva-se aqui

Em «A Fazenda», Lukenia (Rita Cruz) olha tensa para Daniela (Soraia Tavares) a dizer que ouviu a conversa toda dela com Ana e já sabe que Zuri (Madalena Aragão) não está mesmo grávida, devendo ela estar a fazer aquilo para afastar Talu (Evandro Gomes) de Eva (Margarida Corceiro)

Daniela diz a Lukenia tê-la agora na mão por ela ir fazer tudo para que Talu não descubra que é ela que está por detrás da falsa gravidez de Zuri, indo pensar no que lhe vai pedir. Lukenia olha-a furiosa.

Relembre-se que, anteriormente, Lukenia fez chantagem com a sobrinha e depois entregou-a à polícia:

Relacionados

Vem aí em «A Fazenda»: Lukenia ataca Eva, mas é surpreendida

Vem aí em «A Fazenda»: Ary explode com Joel e faz-lhe graves acusações

A Fazenda

Vem aí em «A Fazenda»: Joel rapta, amarra e ameaça Sónia

A Fazenda
Hoje

Vem aí em «A Fazenda»: Eva está confusa e pondera desistir do grande amor da sua vida

A Fazenda
Hoje

Vem aí em «A Fazenda»: Daniela tem informação secreta sobre Lukenia, mas é apanhada

A Fazenda
Hoje

A Fazenda: Eva ameaça Lukenia e deixa-a encurralada

A Fazenda
Ontem

Miguel encosta Joel à parede: «Não gosto do teu tom»

A Fazenda
Ontem

Becas sabe o que Gustavo anda a fazer: «Vi a Mafalda a sair do teu quarto»

A Fazenda
Ontem
Mais A Fazenda

Mais Vistos

Aos 46 anos, atriz da TVI está grávida: «Em estado de graça»

Cacau
Ontem
1

Vem aí em «A Fazenda»: Chega ao fim o reinado de Lukenia. Há alguém que a mete na linha

A Fazenda
Hoje
2

Exclusivo «A Fazenda»: Lukenia expulsa a própria família, deixando-os sem casa

A Fazenda
seg, 7 jul
3

Noivo de Maria Botelho Moniz leva o filho a um lugar marcante: «Foi especial vê-lo chegar»

seg, 4 ago
4

Vem aí em «A Protegida»: O momento em que JD descobre que Carlota é sua filha

A Protegida
Hoje
5

Vem aí em «A Fazenda»: Eva está confusa e pondera desistir do grande amor da sua vida

A Fazenda
Hoje
6
Ver Mais Vistos

EM DESTAQUE

Vem aí em «A Fazenda»: Joel rapta, amarra e ameaça Sónia

A Fazenda
Hoje

Vem aí em «A Protegida»: Gina e Mariana entram em desacordo e os ânimos exaltam-se

A Protegida
Hoje

Aos 46 anos, atriz da TVI está grávida: «Em estado de graça»

Cacau
Ontem

Apresentadora partilha evolução surpreendente da "barriguinha" de grávida: «Pena que não é o meu caso»

Hoje

«Tesourinhos deprimentes, outros mais felizes e outros fofos »: atriz recorda infância e as imagens vão surpreendê-lo

Festa é Festa
Hoje

Vem aí em «A Fazenda»: Eva está confusa e pondera desistir do grande amor da sua vida

A Fazenda
Hoje
FORA DO ECRÃ

«Tesourinhos deprimentes, outros mais felizes e outros fofos »: atriz recorda infância e as imagens vão surpreendê-lo

Festa é Festa
Hoje

Apresentadora partilha evolução surpreendente da "barriguinha" de grávida: «Pena que não é o meu caso»

Hoje

O «dia de rapazes» que encheu o coração do filho de Maria Botelho Moniz

Hoje

Kelly Bailey e Lourenço Ortigão têm um ritual que se repete todos os anos

A Fazenda
Ontem

O nome Lowê tem história. E, Rita Pereira revela tudo

Ontem

Noivado de Cristiano Ronaldo dá que falar. Eis a reação hilariante de Diogo Amaral: «Anel igualzinho ao que...»

A Fazenda
Ontem
Mais Fora do Ecrã
IOL Footer MIN