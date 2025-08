Vem aí em «A Fazenda»: Lukenia destrói a vida de Daniela

Em «A Fazenda», Daniela (Soraia Tavares) sai determinada para saber notícias de Lukenia (Rita Cruz), que lhe prometeu que os pais não saíam da venda e reabriria a escola se ela fizesse queixa de Miguel (Diogo Infante).

Daniela fica em choque por ouvir Lukenia a dizer a Barroso que Miguel nunca assediou a sua sobrinha, tendo sido tudo uma invenção dela.

Lukenia diz a Barroso que após falar com as testemunhas que Daniela apresentou, elas acabaram por admitir que a relação dela com Miguel foi consentida, não fazendo ideia por que ela mentiu, preferindo que aquela história fique por ali.

Daniela enfrenta Lukenia a avisá-la que não vai retirar a queixa contra Miguel, por não querer passar por mentirosa. Lukenia limita-se a dizer-lhe que as circunstâncias mudaram, e se ela não retirar a queixa, arranja maneira de a tramar em tribunal e corre com a família dela da fazenda.

Recorde o acordo que elas fizeram: