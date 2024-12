Em «A Fazenda», Miro (Pedro Hossi) liga para Gustavo (Nuno Pardal) a avisá-lo que Becas (Rita Loureiro) está a fazer um escândalo no D.Lícia. Becas, acusa Bianca (Raquel Tillo) de querer roubar-lhe Gustavo e Bianca nega as acusações.

Gustavo entra com Mafalda (Inês Aguiar) no D.Licia e assevera a Becas não ter nada com Bianca. Becas anui ter a certeza de que ele a anda a enganar com outra mulher e Mafalda disfarça o seu comprometimento.

Recorde-se que a verdadeira amante de Gustavo é Mafalda: