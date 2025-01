Vem aí em «A Fazenda»: Becas oferece prendas inesperadas a Joel

Em «A Fazenda», Becas (Rita Loureiro) fala sigilosa com Leonor (Dalila Carmo), assentindo à amiga tentar acalmar as filhas dela. Sorri esperançosa por Leonor lhe desejar boa sorte para aquele seu reencontro com o filho que perdeu.

Becas sai feliz da vida para ir fazer o safari com Joel (João Jesus). Joel diz-lhe que sempre viveu toda a sua vida naquela região desde que se lembra de ser gente. Joel explica como usar a máquina fotográfica. Becas toca-lhe no braço, mal contendo a emoção.

Becas oferece a Joel uma máquina fotográfica topo de gama, dizendo que ele merece por toda a companhia que lhe tem feito. Joel olha-a muito confuso.

Joel mostra a Ary (Isaac Alfaiate) a máquina fotográfica que Becas lhe deu, depois de já lhe ter oferecido um novo computador e roupa. Ary fica atónito por o irmão lhe dizer achar que Becas está interessada nele.

Recorde-se que Becas acabou de descobrir que Joel é o seu filho perdido: