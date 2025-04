Vem aí em «A Fazenda»: Becas salva Eva e Joel das 'garras' de Lukenia

Em «A Fazenda», Lukenia (Rita Cruz) entra sorrateiramente no quarto de Joel (João Jesus), que dorme. Lukenia consegue desbloquear o telemóvel dele, sorrindo matreira.

Eva (Margarida Corceiro), deitada com Talu (Evandro Gomes), recebe uma mensagem de Joel a pedir-lhe para ir agora ao lodge falarem sobre Lukenia. Eva hesita.

Lukenia, espreitando Eva a chegar ao lodge, liga para Talu, questionando-o por que a noiva dele está ali.

Talu fica muito tenso por Lukenia lhe dizer que viu Eva a ir para o quarto de Joel, não estando nada com Júlia.

Lukenia assevera a Talu ter a certeza de que Eva está no quarto de Joel. Talu entra pelo quarto adentro sem pedir licença a Joel e inspeciona o quarto perante o ar confuso deste.

Eva está escondida no quarto de Becas (Rita Loureiro), agradecendo-lhe por a ter ajudado. Becas diz-lhe que apesar de achar que ela ficaria muito melhor com Joel do que com Talu, respeita que ela tenha decidido ficar com este último, avisando-a, no entanto, que Lukenia vai fazer tudo para tramá-la. Eva diz a Becas estar preparada para enfrentar Lukenia.

