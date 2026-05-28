«Que assustador»: ex-atriz dá entrada nas urgências e deixa alerta sobre estado de saúde

A ex-atriz Rita Mendes, de 48 anos, conhecida do público também como apresentadora de televisão, DJ, e com passagem também por projetos de representação em ficção e teatro, recorreu recentemente às redes sociais para partilhar um desabafo pessoal sobre um problema de saúde que a está a afetar.

Atualmente afastada da televisão e da representação regular, Rita Mendes tem vindo a reinventar-se profissionalmente, dedicando-se agora ao marketing de rede, uma nova fase da sua carreira que tem conciliado com uma maior exposição de temas ligados ao bem-estar e ao desenvolvimento pessoal.

Foi precisamente nesse contexto que a comunicadora revelou estar a enfrentar uma diverticulite aguda, uma inflamação intestinal considerada séria, aproveitando o momento para deixar também um alerta aos seus seguidores sobre a importância de ouvir os sinais do corpo: “O corpo tem sempre razão. Mesmo quando nós insistimos que não.”

Rita Mendes explicou que, durante vários dias, ignorou sintomas como tonturas e desconforto, atribuindo-os ao cansaço e à idade, até que a situação se agravou de forma significativa: “Durante uma semana inteira ignorei tonturas. Disse a mim mesma que já ia passar. Que era a idade. Que eu, que tenho consciência alimentar, que penso no desenvolvimento pessoal, que ‘trabalho o stress’ — eu não podia estar assim tão mal.”

A comunicadora descreveu ainda o momento em que o quadro clínico se tornou mais grave, com dores intensas e necessidade de assistência médica: “Ontem à noite o meu corpo decidiu acabar com essa conversa. Dores abdominais de vinte em vinte minutos. Sem dormir. Urgências. O diagnóstico: diverticulite aguda — uma inflamação grave do intestino. Séria.”

Segundo explicou, a situação está associada a vários fatores, incluindo alimentação, stress e hábitos diários, sublinhando a importância de uma maior atenção ao estilo de vida.

Rita Mendes refletiu também sobre a forma como o organismo dá sinais progressivos de alerta, defendendo que muitas vezes estes não devem ser ignorados: “O organismo fala. Sussurra primeiro. Depois grita.” A comunicadora revelou ainda que decidiu partilhar a sua experiência precisamente como forma de sensibilização, tanto para os seus seguidores como para si própria: “Pensei em nem fazer um post, mas percebi que pode servir de abre olhos para todos e reminder para mim mesma.”

No final do testemunho, mostrou-se grata por ter identificado o problema a tempo de o tratar: “Sou grata por ter ouvido — mesmo que tarde demais para o meu gosto… mas ao mesmo tempo, cedo para conseguir dar a volta.”

Segundo Rita Mendes: «O que é a diverticulite? São pequenas bolsas que se formam nas paredes do intestino (divertículos) e que inflamam ou infetam. Causa dores abdominais intensas, geralmente no lado esquerdo, febre e alterações intestinais. Os principais gatilhos são alimentação pobre em fibras, excesso de processados e — adivinhem — stress crónico. O tratamento passa por antibióticos, repouso, dieta específica e, acima de tudo, mudança de hábitos. Se não melhorar pode haver cirurgia. É uma patologia séria mas controlável com as escolhas certas. Agora é lidar Ritinha 🥹»

Em forma de reflexão, o testemunho de Rita Mendes reforça uma mensagem que tem ganho cada vez mais relevância: o corpo raramente “falha” de forma súbita, ele vai dando sinais que muitas vezes são ignorados no ritmo acelerado do dia a dia.

Reveja aqui uma das últimas conversas com a ex-atriz: