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“Ninguém perguntou”, mas Rita Patrocínio revelou os bastidores mais inesperados da série da família

  • TVI Novelas
  • Hoje às 18:31
“Ninguém perguntou”, mas Rita Patrocínio revelou os bastidores mais inesperados da série da família - TVI

Todas fala na série das irmãs mais famosas em Portugal

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A série “Patrocínio” mostrou momentos de grande proximidade, emoção e até algumas discussões entre as irmãs mais mediáticas do país. Mas, pelos vistos, nem tudo chegou ao ecrã. Foi a própria Rita Patrocínio quem decidiu partilhar algumas curiosidades sobre as gravações, revelando detalhes que os espectadores nunca chegaram a ver.

Uma das revelações mais surpreendentes está relacionada com a sua gravidez. Durante as gravações do episódio passado no Alentejo, Rita já sabia que estava grávida, mas optou por manter a notícia em segredo durante algum tempo. A decisão permitiu-lhe viver esse momento de forma mais reservada antes de o partilhar com a família.

Rita contou ainda que nem todos os momentos da série foram tão espontâneos quanto pareciam. Houve situações emocionalmente exigentes, incluindo uma discussão que obrigou a uma pausa de cerca de duas horas para que tudo pudesse ser resolvido longe das câmaras. Só depois as gravações foram retomadas.

Entre outras curiosidades, Rita revelou que algumas cenas acabaram por ser cortadas na edição final, que as irmãs chegaram a partilhar roupa durante as filmagens e que, num dos episódios gravados na praia, todas se sentiram pouco à vontade por estarem a ser filmadas. Também fez questão de destacar o apoio dos maridos, que aceitaram entrar nesta aventura familiar e acompanhar todo o processo.

Apesar dos desafios, Rita garante que a experiência acabou por fortalecer ainda mais os laços entre as irmãs. Recorde-se que Rita Patrocínio e Tiago Teotónio Pereira foram pais pela terceira vez no passado dia 10 de julho, data em que nasceu a pequena Gabriela.

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