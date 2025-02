Rita Patrocínio tem uma novidade sobre a filha. E fique a saber também o nome carinhoso por que é tratada

Rita Patrocínio 'derrete a internet' com vídeo amoroso das filhas: «São tão lindas»

Rita Patrocínio e Tiago Teotónio Pereira são pais de duas meninas, Camila, de 2 anos, e Júlia, de 9 meses, que nasceu a 23 de maio.

A mulher do ator partilhou com os seguidores de Instagram, no passado dia 23 de fevereiro, vários registos da sua semana em família. Nas imagens, podemos ver Rita com as filhas, a cadela Kim, momentos à mesa e muitos instantes especiais.

Mas houve um detalhe que chamou a atenção: a pequena Júlia, ou "Jucas", como é carinhosamente tratada pela família, a gatinhar pela primeira vez. Este foi um momento especial, já que começou a gatinhar recentemente.

A acompanhar a partilha, pode ler-se: «Alguns registos de um fim‑de‑semana caótico só as três (mais Kim)🌪️ e outros da semana que passou, com novo achievement da Jucas, que começou a gatinhar.»

Veja as imagens adoráveis deste momento único:

