'A cara do pai e o feitio da mãe’: Rita Patrocínio partilha detalhes únicos sobre a filha mais nova

No passado dia 23 de novembro, Júlia, a filha mais nova de Tiago Teotónio Pereira e Rita Patrocínio, celebrou 6 meses de vida. Para assinalar a data, Rita Patrocínio partilhou várias fotografias da bebé nas redes sociais e revelou um detalhe curioso sobre a gravidez: «Uma bebé que, ainda dentro da barriga, aguentou muitos saltos e tequila do nosso dia de casamento, quando ainda nem sabíamos que ela existia».

Júlia nasceu a 23 de maio de 2024, num parto natural tranquilo e espontâneo, conforme era o desejo de Rita. A pequena é a irmã mais nova de Camila, de 3 anos . Ambas as crianças são descritas como "a cara do pai", mas, segundo Rita, Júlia tem um detalhe especial: «Mais uma ‘gémea’ que herdou a cara do pai, mas, graças a Deus, o feitio da mãe».

Veja a partilha completa, aqui:

Veja também: