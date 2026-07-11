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Já nasceu! Rita Patrocínio e Tiago Teotónio Pereira mostram as primeiras fotos da filha

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  • Há 56 min
Já nasceu! Rita Patrocínio e Tiago Teotónio Pereira mostram as primeiras fotos da filha - TVI

Rita e Tiago mostraram as primeiras fotos da bebé nas redes sociais

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A família de Rita Patrocínio e Tiago Teotónio Pereira acaba de crescer. O casal deu as boas-vindas à terceira filha, Gabriela, que nasceu no dia 10 de julho.

Foi através das redes sociais que o casal partilhou as primeiras fotografias da bebé, deixando os seguidores rendidos com a recém-nascida.

A chegada de Gabriela foi celebrada por várias figuras conhecidas. Entre os comentários, destacou-se a mensagem de Cristina Ferreira, que escreveu: “Vida longa e feliz ❤️”. Também a atriz Matilde Reymão deixou o seu carinho à família: “❤️❤️❤️ bem-vinda”. Já Catarina Gouveia comentou: “Owww muitos parabéns! Bem-vinda, Gabriela! Uma vida feliz ❤️”.

Rita Patrocínio e Tiago Teotónio Pereira vivem assim dias de enorme felicidade com nascimento da terceira filha. O casal, que ao longo dos últimos anos tem partilhado vários momentos da vida familiar, recebeu uma verdadeira onda de amor por parte dos seguidores, ansiosos por conhecer as primeiras imagens da bebé.

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