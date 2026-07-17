“O dia em que conheceram a mana”: o momento emocionante das filhas de Rita Patrocínio está a derreter a internet

Rita Patrocínio e Tiago Teotónio Pereira estão a viver dias de enorme felicidade após o nascimento da terceira filha, Gabriela, que chegou ao mundo no passado dia 10 de julho de 2026. Desde então, o casal tem partilhado alguns dos momentos mais especiais desta nova etapa, encantando os seguidores nas redes sociais.

Recentemente, Rita e Tiago divulgaram um vídeo particularmente emotivo que mostra o primeiro encontro de Camila e Júlia com a irmã mais nova. A publicação, acompanhada pela frase «O dia em que conheceram a mana 💖», rapidamente conquistou os fãs.

As primeiras interações entre as três irmãs aconteceram ainda na maternidade e prolongaram-se depois do regresso da família a casa. Nas imagens, Camila e Júlia surgem visivelmente encantadas com a chegada de Gabriela, protagonizando momentos carregados de ternura, entre sorrisos, abraços e muitos mimos dirigidos à recém-nascida.

O vídeo não demorou a reunir milhares de reações e comentários carinhosos. Entre as mensagens deixadas pelos seguidores, destacou-se a reação da atriz Júlia Palha, que confessou: «Ai dá uma vontade de ter». Outros internautas também não esconderam a emoção, escrevendo frases como «AIII NÃO POSSO», «Socorro a Ju!!!», «Delicioso! Que família bonita», «Que sensação tão boa», «Muitos parabéns, que delícia de momento 🩷» e ainda «Que amores lindos!!».

Houve também quem encontrasse semelhanças físicas dentro da família, com um dos comentários a sublinhar que «a mais velha é a cara do pai».

A chegada de Gabriela marcou o início de uma nova fase para Rita Patrocínio e Tiago Teotónio Pereira, que continuam a partilhar com os seguidores alguns dos momentos mais felizes da vida em família. O primeiro encontro entre as irmãs tornou-se, assim, num dos episódios mais ternurentos e emocionantes vividos pelo casal nos últimos dias.