Rita Patrocínio 'derrete a internet' com vídeo amoroso das filhas: «São tão lindas»

Tiago Teotónio Pereira surge fora da sua zona de conforto e é apelidado de «Génio»

Foi no passado dia 9 de fevereiro que Rita Patrocínio, mulher de Tiago Teotónio Pereira, partilhou com os seguidores no Instagram os pontos altos da sua semana. Entre eles, destaca-se um jantar romântico a dois, momentos de carinho com as filhas, Camila e Júlia, encontros com amigas e passeios com o seu amigo de quatro patas.

Os registos derreteram o coração dos seguidores. Na caixa de comentários, podem ler-se mensagens como: «São tão lindas», «Que fofinhos» e muitos emojis de coração.

Na descrição da publicação, Rita Patrocínio escreveu:

«pontos altos da semana

tempo a dois

passeios com ju

treinos

sopas e babetes

saia nova

kim e podcast

amigas vizinhas <3

Entre outros».*

