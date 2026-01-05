Rita Patrocínio e Tiago Teotónio Pereira vão ser pais (pela terceira vez)

Uma revelação única e surpreendente.

A influencer Rita Patrocínio e o ator Tiago Teotónio Pereira deram recentemente uma das notícias mais ternurentas do ano através do Instagram: o casal vai ser pai pela terceira vez.

O anúncio foi feito através de um vídeo repleto de emoção, em que aparecem as suas filhas Camila e Júlia. Camila, a filha mais velha, nasceu em setembro de 2021 e completou 4 anos em 2025, enquanto Júlia nasceu a 23 de maio de 2024. No vídeo, a irmã de Tiago Teotónio Pereira faz de “repórter” e questiona as duas crianças sobre um segredo que têm vindo a guardar.

O momento mais doce acontece quando Camila revela o segredo«A mãe tem um bebé na barriga», surpreendendo todos os seguidores e deixando o anúncio ainda mais especial.

O vídeo emocionou os fãs, que rapidamente deixaram mensagens de carinho e felicitações nos comentários: «Parabéns»; «Que boas notícias»; «UAUUUU PARABÉNS!!»; «OMG parabéns querida».

Com este anúncio, Rita Patrocínio e Tiago Teotónio Pereira partilham com os seguidores a alegria de ampliar a família, mostrando a felicidade das filhas com a chegada de um novo irmão.

Com uma carreira consolidada, Tiago Teotónio Pereira tem sido um dos rostos mais acarinhados da ficção nacional. Ao longo dos últimos anos, deu vida a várias personagens de destaque em produções da TVI, como “Morangos com Açúcar”“Amar Demais”“Quero é Viver” e, mais recentemente, “A Protegida”, onde continua a conquistar o público com o seu talento e versatilidade.

Veja, no vídeo em baixo, o ator a dar vida a Nuno em "A Protegida":

