Rita Patrocínio enfrenta doença em família: «Oficialmente, a semana mais difícil até agora»

No dia 9 de dezembro, Rita Patrocínio recorreu à sua página de Instagram para desabafar sobre uma das semanas mais desafiantes da sua vida familiar. A influenciadora digital publicou várias fotografias que retratam a luta da sua família contra a gripe A, que atingiu todos os membros em simultâneo, incluindo as duas crianças, fruto da sua relação com o ator Tiago Teotónio Pereira.

Na publicação, que rapidamente recebeu uma onda de apoio por parte dos seguidores, Rita Patrocínio descreveu a exaustão física e emocional de cuidar de duas crianças enquanto também ela e Tiago Teotónio Pereira enfrentavam os efeitos debilitantes da doença. Entre as imagens partilhadas, destacam-se registos de chá de gengibre e limão, um termómetro indicando febre alta, e até uma fotografia de Tiago Teotónio Pereira no hospital com um dos filhos. Veja a publicação original, em baixo.

Na legenda, a influenciadora digital descreveu em pormenor a rotina extenuante que enfrentou nos últimos dias:

“Oficialmente a semana mais difícil até agora. Os quatro doentes ao mesmo tempo com doses cavalares de gripe A. Entre lavagens, aspirações, inalador, cronometrar benurons e brufens, levantar a cabeceira da cama, hidratar, comprar gengibre, fazer chá, tomar vitaminas, mebocaina, pingos, mais soro, de volta à farmácia, tentar descansar… Onde é que se vai buscar forças para cuidar de duas crianças quando também estamos mal? Como é que lhes explicamos que também estamos cansados e precisamos de colo?”.

Apoio dos seguidores e desabafo de empatia

A publicação gerou uma forte reação dos seus seguidores, que aproveitaram a caixa de comentários para enviar mensagens de apoio, palavras de incentivo e partilha de experiências semelhantes.

Esta partilha de Rita Patrocínio não só demonstra a vulnerabilidade de uma família jovem num momento de adversidade, como também sensibiliza para a importância de cuidar da saúde mental e física em situações de elevada pressão.

Tiago Teotónio Pereira e a presença solidária

O ator Tiago Teotónio Pereira, conhecido pelo seu talento em várias produções televisivas, também teve um papel central nesta narrativa familiar. Embora não tenha feito declarações públicas sobre o sucedido, as imagens partilhadas por Rita deixam transparecer o esforço conjunto do casal para superar este desafio em equipa.