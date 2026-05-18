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Rita Patrocínio vive dias desafiantes e explica o motivo: «Mais desaparecida por aqui»

  • TVI Novelas
  • Hoje às 15:53
Rita Patrocínio vive dias desafiantes e explica o motivo: «Mais desaparecida por aqui» - TVI
Rita Patrocínio
Rita Patrocínio
Foto: Instagram

Mulher de Tiago Teotónio Pereira mostra tudo e sem filtros.

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Rita Patrocínio é uma influenciadora digital e designer de moda portuguesa, conhecida pelo seu trabalho nas áreas de moda, lifestyle e maternidade, bem como por integrar o chamado “clã Patrocínio”, sendo irmã da apresentadora de televisão Carolina Patrocínio. A criadora de conteúdos é casada com o ator português Tiago Teotónio Pereira, união que foi oficializada a 9 de setembro de 2023. O casal tem vindo a construir uma família cada vez maior e mais mediática. São pais de duas meninas: Camila, nascida em 2021, e Júlia, nascida em maio de 2024. Já em 2026, o casal anunciou que está à espera do terceiro filho, tendo revelado em março desse ano que se trata novamente de uma menina, aumentando assim a felicidade em torno da família.

Para além da vida familiar, Rita Patrocínio mantém uma forte presença no digital, onde cria conteúdos centrados em moda, fitness, viagens e, sobretudo, na experiência da maternidade, tema que assume grande relevância na sua comunicação com o público.

Recentemente, a influenciadora voltou a captar a atenção dos seguidores ao partilhar um registo mais pessoal e genuíno sobre uma fase particularmente intensa da sua vida. No post, refletiu sobre os desafios de conciliar trabalho, vida pessoal e maternidade, escrevendo: «Mais desaparecida por aqui por motivos de vida a acontecer e dias caóticos pela frente. Mas ficam aqui registados os últimos dias / semanas com pessoas (e coisas) que eu gosto muito 🤎».

A publicação rapidamente gerou reações positivas por parte dos seguidores, que se identificaram com a mensagem e fizeram questão de deixar comentários de apoio e carinho. Entre as respostas destacam-se: « A pintura da Kim», « aproveitar enquanto temos tempo» e « Parabéns», entre muitos outros elogios e mensagens de afeto dirigidas à influenciadora.

Com esta partilha mais intimista, Rita Patrocínio reforça a ligação próxima que mantém com os seus seguidores, mostrando o lado real e menos editado da maternidade e da vida familiar, numa abordagem que continua a conquistar o público.

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