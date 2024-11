Rita Patrocínio vive situação desagradável no centro de saúde com filha de 6 meses

Rita Patrocínio, mulher de Tiago Teotónio Pereira, partilhou no passado dia 26 de novembro uma situação desagradável que viveu no Centro de Saúde. Rita Patrocínio tinha uma consulta marcada para Júlia, a filha mais nova de 6 meses, agendada para as 09h30.

A mãe e a filha chegaram às 09h33 e, às 10h04, Rita perguntou se ainda faltava muito para ser atendida, uma vez que estava com uma bebé a chorar . Rita Patrocínio revelou que, às 10h06, a «enfermeira caga e vai embora para um domicílio». «Porreiro», acrescentou Rita Patrocínio no desabafo que fez nas redes sociais.

De recordar que Rita Patrocínio e Tiago Teotónio Pereira são ainda pais de Camila, de 3 anos.

