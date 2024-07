Vídeo amoroso: Rita Patrocínio, mulher de Tiago Teotónio Pereira, assinala os 2 meses da filha

Júlia, a filha mais nova de Rita Patrocínio e Tiago Teotónio Pereira, já completou dois meses de vida no passado dia 23 de julho.

Para assinalar este dia especial, a mãe e empresária publicou o vídeo mais amoroso que vai ver hoje:

«2 meses de Júlia. Shout out a todas as mães, as que amamentam e também às que não quiseram ou puderam. Estamos juntas», escreveu Rita Patrocínio na legenda.

De relembrar que, para além de Júlia, o casal tem outra filha em comum: Camila, de três anos de idade.