«Uma guerra física e psicológica»: Rita Patrocínio vive um dos momentos mais intensos da sua vida

Rita Patrocínio está a viver uma das fases mais intensas da sua vida. A influenciadora digital e designer foi mãe pela terceira vez no passado dia 10 de julho, com o nascimento da pequena Gabriela, fruto do casamento com o ator Tiago Teotónio Pereira. A bebé veio juntar-se às irmãs mais velhas, Camila e Júlia, tornando a família ainda maior.

Desde a chegada da filha mais nova, Rita tem optado por mostrar aos seguidores um retrato real da maternidade, partilhando não apenas os momentos felizes, mas também os desafios que acompanham esta nova rotina com três crianças em casa.

Foi precisamente isso que voltou a fazer através de uma publicação no Instagram, onde fez um desabafo honesto sobre os primeiros 19 dias após o nascimento de Gabriela.

"Dezanove dias deste caos", começou por escrever, descrevendo o turbilhão de emoções que tem vivido desde que regressou a casa com a bebé.

Ao longo da publicação, Rita Patrocínio fala da alegria de ver as filhas mais velhas chegarem da escola cheias de entusiasmo para conhecerem a irmã, mas também das dificuldades naturais desta nova dinâmica familiar.

"De as ver correrem para ir ter com a bebé, com as mãos suadas, o cheirinho a escola e uma energia inesgotável", escreveu, antes de admitir que a gestão das atenções tem sido um dos maiores desafios.

A influenciadora confessou que os últimos dias têm sido marcados por birras, discussões e muitos pedidos de colo, numa tentativa das filhas mais velhas de conquistarem a atenção da mãe enquanto aprendem a partilhá-la com a recém-nascida.

Outro dos aspetos que Rita não esconde é o cansaço acumulado. As noites têm sido curtas, não só devido ao calor, mas também aos despertares frequentes da filha Júlia, que continua a procurar o conforto da mãe durante a noite.

Um dos momentos mais emocionantes do desabafo surge quando aborda a amamentação, assumindo que esta experiência tem sido uma verdadeira "guerra física e psicológica".

"Dezanove dias de uma guerra física e psicológica com a amamentação, entre a vontade de não desistir e um inevitável sentimento de culpa", confessou, revelando um lado da maternidade com o qual muitas mulheres se identificam.

Apesar das dificuldades, Rita Patrocínio garante que está a viver uma fase única e inesquecível.

"Dezanove dias desta nova fase: linda, exigente, mágica, desafiante, intensa e transformadora, que temos vindo a viver. Não a trocava por nada.", concluiu.

A publicação rapidamente gerou uma onda de carinho nas redes sociais. Entre as centenas de comentários, muitos seguidores agradeceram a honestidade da influenciadora e partilharam experiências semelhantes.

A irmã, Mariana Patrocínio, fez questão de deixar uma mensagem especial: "A melhor mãe do mundo."

Também outras mães se identificaram com o testemunho de Rita, escrevendo mensagens como "Força, um dia ainda vais ter saudades, apesar de neste momento teres dúvidas", "Estamos no mesmo barco! Nós mães damos conta, mesmo no caos, nós conseguimos tudo", "Nada haja dúvida que és incrível" e ainda "Andamento, sai uma medalha de Iron Woman para as mães de três."

Entre palavras de incentivo, identificação e muito carinho, o desabafo de Rita Patrocínio acabou por tocar milhares de seguidores, mostrando, mais uma vez, que a maternidade é feita de momentos mágicos, mas também de desafios que muitas vezes permanecem longe das redes sociais.