Terra Forte

Vem aí «Terra Forte»: Maria de Fátima em fúria ao descobrir teste de paternidade de Dudu

  • TVI Novelas
  • Há 2h e 1min
Vem aí «Terra Forte»: Maria de Fátima em fúria ao descobrir teste de paternidade de Dudu - TVI

Dudu teme ser irmão de Rosinha.

Em «Terra Forte», Maria de Fátima (Rita Pereira) fica em choque ao ouvir Cobra revelar-lhe uma informação inesperada: Dudu (Tomás Taborda) decidiu fazer um teste de paternidade para confirmar se Sammy (José Fidalgo) é realmente o seu pai.

Cobra explica que a decisão partiu do próprio Dudu, que insistiu em descobrir a verdade, atormentado pela possibilidade de ser irmão de Rosinha (Francisca Salgado). Desesperado com essa hipótese, o jovem quis garantir, a todo o custo, que tal ligação familiar não existe.

Ao perceber o que está a acontecer, Maria de Fátima reage furiosa e afirma que, se tivesse sabido de tudo antes, já teria posto fim ao namoro de Dudu, determinada a impedir que a situação avançasse.

Dudu nãi vai quieto: 

