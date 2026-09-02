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“Não é só sobre estar apaixonada ou sofrer por alguém”: Rita Pereira abre o coração e fala de momento especial

  • TVI Novelas
  • Há 2h e 49min
“Não é só sobre estar apaixonada ou sofrer por alguém”: Rita Pereira abre o coração e fala de momento especial - TVI

A atriz concretizou um sonho.

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Rita Pereira viveu recentemente um momento que descreveu como muito mais do que um simples concerto. A atriz partilhou nas redes sociais várias fotografias do evento, onde também mostrou o seu visual festivaleiro, mas foi a reflexão que acompanhou a partilha que acabou por captar a atenção dos seguidores.

Na publicação, Rita explicou que assistir à atuação de Lauryn Hill representou a concretização de um sonho antigo, ligado a uma fase muito importante da sua adolescência. A atriz recordou o impacto que o álbum The Miseducation of Lauryn Hill teve na sua vida quando tinha apenas 16 anos.

“Não, isto não foi só mais um concerto, isto foi a realização de um sonho de adolescente”, começou por escrever.

Ao longo do texto, Rita Pereira revelou que cresceu a ouvir aquelas músicas e que encontrou nelas força e inspiração numa fase determinante do seu percurso pessoal. 

“Não é só sobre estar apaixonada ou sofrer por alguém, é muito sobre tornar-se mulher e encontrar a própria voz”, escreveu.

Além das palavras da atriz, as fotografias partilhadas também deram que falar. O look escolhido para a ocasião recebeu inúmeros elogios, com vários seguidores a destacarem a sua presença e estilo. Entre os comentários, pode ler-se: “És tão icónica 🔥” e ainda “Rita!! Para além dela tu és incrível 🔥 i got u! Adorava um dia destes encontrar-te 🫂🔥🔥🔥”.

Rita Pereira interpretou na primeira temporada da novela "Terra Forte" a Maria de Fátima, personagem que agora surge disfarçada de Carmen. A atriz teve de transformar-se para a personagem, ficando quase irreconhecível.

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