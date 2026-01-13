«Aconteceu tanta coisa importante»: Rita Pereira fala de um dos momentos mais marcantes da sua vida

A atriz Rita Pereira, uma das figuras mais acarinhadas da televisão portuguesa, vive atualmente uma fase de plena realização pessoal e familiar. Conhecida por dar vida a Maria de Fátima na novela «Terra Forte», a atriz partilha o dia a dia com o companheiro, Guillaume Lalung, e com os dois filhos do casal: Lowê, de apenas 1 ano, e Lono, de 6 anos. A família atravessa um momento particularmente feliz, marcado por sorrisos, brincadeiras e momentos memoráveis que enchem a casa e o coração da atriz.

No entanto, nos últimos dias, não foi apenas o presente que deu que falar. A atriz juntou-se à mais recente trend do Instagram, que convida os utilizadores a recordar o ano de 2016, e acabou por surpreender os seguidores com uma partilha carregada de nostalgia.

Através de um story, Rita Pereira confessou que já não se lembrava de como 2016 tinha sido um ano tão positivo, descrevendo-o como um período repleto de conquistas, tanto a nível profissional como pessoal: «Acabei de perceber por esta trend que 2016 foi dos melhores anos da minha vida. Aconteceu tanta coisa importante, tive tanta sorte, fui tão feliz, alcancei tantos objetivos, cumpri tantos sonhos. Apesar de não ir repostar nada, (simplesmente porque não tenho paciência *

→2) foi muito bom "olhar para trás" e relembrar todos os feitos desse feito ano». A atriz partilhou uma fotografia onde surge visivelmente feliz durante as gravações da novela «Única Mulher», um dos maiores sucessos da ficção nacional e internacional.

Na altura, Rita Pereira integrava o elenco principal da produção, um projeto que marcou de forma indelével a sua carreira e consolidou o seu estatuto como uma das atrizes mais versáteis e reconhecidas da televisão portuguesa.

A recordação de 2016 mostrou que, apesar de viver hoje uma fase muito diferente — mais familiar e serena —, Rita Pereira guarda com carinho os momentos que moldaram o seu percurso. Entre o passado de grandes conquistas profissionais e o presente de felicidade familiar, a atriz continua a provar que sabe viver cada etapa da sua vida com intensidade e gratidão.

