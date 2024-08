«Isto já me irrita há muitos anos»: Rita Pereira queixa-se publicamente e faz pedido a seguidores

No passado dia 29 de agosto, Rita Pereira fez um desabafo nas redes sociais sobre um tema que já a «irrita há muitos anos». A atriz decidiu falar agora sobre esta situação pois «como eu estou grávida e estou naquela de dizer as coisas eu vou dizer».

Rita Pereira inicia o desabafo perguntado aos seguidores: «Porque é que as pessoas mexem nos filhos dos outros? Porque é que o Lonô vai a andar na rua e as pessoas vão lá e tocam-lhe na cara e tocam-lhe na cabeça?».

De seguida, a atriz pede: « Não façam isso. Não toquem nos filhos dos outros, nós não gostamos. Eu sei que é com carinho, eu sei que é amor, atenção, mas não toquem nos filhos dos outros. Obrigada».

Veja a partilha completa, aqui:

De relembrar que a atriz está à espera do segundo filho. A revelação da gravidez foi feita, no dia 21 de junho, no Instagram. A atriz e o companheiro Guillaume Lalung partilharam um vídeo (muito original) com o filho Lonô (de cinco anos), onde revelam que vem aí um bebé. Ora veja: