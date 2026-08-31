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Rita Pereira partilha noite especial e revela quem quer ter por perto: «Perfeição»

  • TVI Novelas
  • Há 52 min
Rita Pereira partilha noite especial e revela quem quer ter por perto: «Perfeição» - TVI

Atitude e beleza elogiadas por centenas de fãs.

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Rita Pereira, atriz e apresentadora portuguesa que interpreta Maria de Fátima na novela «Terra Forte», gosta de aproveitar os momentos de lazer na companhia de amigos e da família. Apesar da dedicação ao trabalho e aos filhos, a atriz não esconde que também aprecia uma boa saída, sobretudo quando está rodeada das pessoas certas.

Nas redes sociais, Rita Pereira partilha regularmente alguns dos momentos que vive fora dos ecrãs e, entre jantares e encontros com amigos, já deixou claro que valoriza especialmente as noites passadas com pessoas com quem pode verdadeiramente divertir-se e descontrair.

Num dos registos que partilhou no Instagram, a atriz falou precisamente sobre aquilo que procura quando decide sair. Para Rita, não basta estar acompanhada: é importante que sejam «os amigos certos», aqueles com quem pode dançar, rir e aproveitar a noite sem preocupações.

«Adoro, mas adoro mesmo, uma saída com amigos. Com os amigos certos. Aqueles que dançam contigo, que bebem contigo, que riem alto contigo. Que estão ali pelas razões certas», começou por escrever.

Histórias sem pausas?
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A atriz acrescentou ainda que, quando decide sair, gosta de aproveitar ao máximo a ocasião. «Ah!!! E se é para sair, então é para entregar tudo. Nunca vou só por ir, tem de valer a pena», afirmou.

Rita Pereira admite, por isso, que prefere ter poucas noites deste género, mas que sejam realmente especiais. As fotografias foram um verdadeiro sucesso ao lado do seu companheiro de vida Guillaume Lalung e amigos chegados: «Poucas noites, mas as certas», resumiu.

A atriz revelou ainda que tinha acabado de viver precisamente uma dessas noites: «Ontem foi uma dessas noites e soube tão bem 🤎».

A publicação não passou despercebida e rapidamente se encheu de elogios. Entre os comentários deixados pelos seguidores e amigos, podem ler-se mensagens como «só gente bonita», «esta mulher é uma tendência», «Perfeição! Maravilhosa», «Eu não te aguento» e «Essas noites são as melhores, sempre linda!!».

Também houve quem não resistisse a chamar-lhe «Rainhaaa», numa onda de centenas de comentários que destacaram a boa disposição e o estilo da atriz.

Histórias sem pausas?
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Entre a televisão, a família e os vários compromissos profissionais, Rita Pereira mostra assim que também faz questão de reservar tempo para aproveitar a vida e criar memórias ao lado de quem considera especial.

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