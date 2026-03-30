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Hilariante: Rita Pereira aponta semelhança entre Maria de Fátima de «Terra Forte» e Ana do «Secret Story»

  • TVI Novelas
  • Há 3h e 41min
Hilariante: Rita Pereira aponta semelhança entre Maria de Fátima de «Terra Forte» e Ana do «Secret Story» - TVI

Rita Pereira reage a vídeo viral.

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Rita Pereira continua a afirmar-se como uma das grandes protagonistas da ficção nacional, graças ao desempenho marcante que tem vindo a apresentar na novela Terra Forte, da TVI. Na história, a atriz dá vida à intensa Maria de Fátima, uma personagem que rapidamente conquistou o público e se tornou uma das mais comentadas da história. O talento de Rita Pereira tem sido amplamente reconhecido pelos espectadores, que não poupam elogios à forma como a atriz se entrega a cada cena. A intensidade, carisma e profundidade da personagem fazem com que Maria de Fátima seja vista como uma das protagonistas do sucesso da novela.

Ao longo dos episódios, a prestação da atriz tem gerado inúmeras reações positivas nas redes sociais, com fãs a destacarem a sua capacidade de dar vida a uma personagem complexa e emocionalmente envolvente.

Apesar da exigência das gravações, Rita Pereira mantém-se próxima dos seguidores e atenta ao que se passa no pequeno ecrã, incluindo a nova edição do Secret Story - Casa dos Segredos. Foi precisamente nas redes sociais que a atriz protagonizou um momento divertido. Ao deparar-se com um vídeo de Ana Sousa, concorrente do reality show, partilhado pela própria TVI em formato de meme, com a frase «Quando dizem que estou sempre de férias», Rita não resistiu a reagir. 

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Com o seu habitual sentido de humor, a atriz comentou de forma descontraída e inesperada: “A irmã verdadeira da Maria de Fátima”. Ora veja: 

A resposta rapidamente chamou a atenção dos fãs, que não só elogiaram o lado bem-disposto da atriz, como também destacaram a ligação divertida que criou entre a sua personagem e a concorrente do reality show. Veja aqui a semelhança entre as duas: 

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