Que livro anda a ler Rita Pereira? Os seguidores querem muito saber!

Rita Pereira encantou os seguidores ao partilhar um registo descontraído de uma tarde de sol no jardim, na companhia do seu amigo de quatro patas. A atriz exibiu um visual cheio de estilo, combinando umas calças cor de tijolo, uma camisola rosa e um casaco castanho. Para completar o look, usou óculos de sol, conferindo ainda mais charme ao momento.

Na mão, Rita Pereira segurava um livro, o que despertou a curiosidade dos fãs. Uma seguidora não resistiu e perguntou: "Linda, qual é o livro, Rita?" Ao que a atriz respondeu prontamente: "Animal Selvagem".

E você, já conhece este livro?

