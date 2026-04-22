Vem aí em «Terra Forte»: Maria de Fátima é pressionada a cumprir plano mortal

Em «Terra Forte», Maria de Fátima (Rita Pereira) fica interessada por Rambo a questionar se recebeu algum telefonema estranho nas últimas horas assentindo falar com ele. Rambo diz-lhe que ela sabe que se está a referir a Manuel (António Capelo), e ela fica tensa.
Ela fica chocada com a confirmação que Manuel está vivo. Rambo conta-lhe que vou enviado pelo chefe, para a ajudar a resolver o seu problema com Manuel que fez um acordo com a polícia para não ir preso.
Rambo diz que Manuel utilizava a Açoreana para tráfico de droga, alertando-a que ele está furioso com ela depois de todas as manipulações que Rufino (Vitor Norte) lhe contou que ela fez. Maria de Fátima pergunta-lhe se foi ali para a chantagear.
Ele afirma que tem de agir, caso contrário Manuel regressa e acaba com a vida dela, contando todos os crimes que ela fez para chegar onde chegou, sendo por isso que o seu patrão pretende que aliem forças para acabar com ele. Rambo diz que o plano passa por ela ir ter com ele ao Mónaco e envenená-lo, afiançando não ir correr riscos de ser apanhada.
Recorde-se que, supostamente, a única pessoa que sabia que Manuel estava vivo era Rufino: