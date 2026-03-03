Vem aí em «Terra Forte»: Reviravolta! Maria de Fátima decide recomeçar do zero

Em «Terra Forte», Maria de Fátima (Rita Pereira) insiste com Flor (Benedita Pereira) ser uma pessoa boa, recordando-a de a ter salvado no acidente do jet-ski, argumentando que somente perdeu a cabeça por a ter apanhado na cama com Sammy (José Fidalgo). Maria de Fátima diz querer sair já daquela casa e deixar tudo para trás para poder recomeçar do zero. Flor fica confusa com aquele comportamento da irmã.
António (Joao Catarré) está desconfiado por Maria de Fátima querer mesmo passar a casa a Flor, que diz que acha que a irmã está a fazer aquilo para limpar a sua imagem publicamente.
