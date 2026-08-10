«Isto não estava no guião»: o momento de Rita Pereira em «Terra Forte» que se tornou icónico

Este é, sem dúvida, um dos mais divertidos momentos de Rita Pereira na novela «Terra Forte», da TVI. O melhor? É que não estava sequer no guião. Foi improvisado.
A atriz conta que a frase «hi Sammy, rrrnhauuuu» lhe saiu no momento, durante a gravação. E que a atriz Inês Faria não se desmanchou e continuou: «Nem piscou!!!»
A atriz que dá vida a Sussette entrou imediatamente na brincadeira e acompanhou Rita Pereira, num momento que acabou por resultar na perfeição.
Rita Pereira aproveitou ainda para deixar um elogio especial a Inês Faria, Marco Paiva e Cassiano Carneiro, que considera «dos melhores colegas de trabalho» que já teve.
«Profissionais incríveis, que me ajudaram muito, foram sempre nas minhas loucuras, sem vacilarem, a brilharem e a deixarem brilhar», escreveu a atriz, mostrando o carinho que sente pelos colegas de profissão.
Veja aqui o vídeo.