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«Isto não estava no guião»: o momento de Rita Pereira em «Terra Forte» que se tornou icónico

  • Ricardina Batista
  • Hoje às 15:00
«Isto não estava no guião»: o momento de Rita Pereira em «Terra Forte» que se tornou icónico - TVI

Rita Pereira improvisou aquele que já é um dos momentos mais icónicos da novela «Terra Forte»

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Este é, sem dúvida, um dos mais divertidos momentos de Rita Pereira na novela «Terra Forte», da TVI. O melhor? É que não estava sequer no guião. Foi improvisado.

A atriz conta que a frase «hi Sammy, rrrnhauuuu» lhe saiu no momento, durante a gravação. E que a atriz Inês Faria não se desmanchou e continuou: «Nem piscou!!!»

A atriz que dá vida a Sussette entrou imediatamente na brincadeira e acompanhou Rita Pereira, num momento que acabou por resultar na perfeição.

Rita Pereira aproveitou ainda para deixar um elogio especial a Inês Faria, Marco Paiva e Cassiano Carneiro, que considera «dos melhores colegas de trabalho» que já teve.

«Profissionais incríveis, que me ajudaram muito, foram sempre nas minhas loucuras, sem vacilarem, a brilharem e a deixarem brilhar», escreveu a atriz, mostrando o carinho que sente pelos colegas de profissão.

Veja aqui o vídeo.  

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