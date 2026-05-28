Rita Pereira esteve na 'casita' de Bad Bunny e há imagens

O segundo concerto de Bad Bunny em Portugal ficou marcado por um momento inesperado que rapidamente deu que falar nas redes sociais. A atriz Rita Pereira esteve na famosa “casita” instalada no centro do palco do espetáculo realizado esta terça-feira, 27 de maio de 2026, no Estádio da Luz, acompanhada de Guillaume Lalung.

A “casita” é uma réplica cenográfica de uma casa tradicional de Porto Rico e simboliza as raízes do artista porto-riquenho. Durante o concerto, este espaço especial recebe alguns fãs escolhidos pela equipa de Bad Bunny, permitindo-lhes viver o espetáculo de forma mais próxima e exclusiva.

Apesar de esta dinâmica acontecer frequentemente em concertos internacionais do cantor, em Portugal a situação não tinha acontecido no primeiro espetáculo, realizado a 26 de maio. Por isso, a surpresa foi ainda maior quando Rita Pereira surgiu dentro da “casita”, tornando-se rapidamente um dos assuntos mais comentados do país.

As imagens da atriz no espaço privilegiado começaram a circular nas redes sociais e despertaram a curiosidade dos fãs, que não esconderam o entusiasmo ao ver Rita Pereira tão próxima do artista.

O concerto voltou a encher o Estádio da Luz e confirmou o enorme fenómeno que Bad Bunny representa atualmente a nível mundial, reunindo milhares de fãs portugueses para mais uma noite memorável.