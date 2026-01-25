Terra Forte

Isto é o que ainda não sabe: Rita Pereira mostra como grava a novela sem sair de Portugal

  • TVI Novelas
  • Há 2h e 33min
Isto é o que ainda não sabe: Rita Pereira mostra como grava a novela sem sair de Portugal - TVI

Impressionante.

Rita Pereira atravessa uma das fases mais felizes e sólidas da sua carreira, aliando o sucesso profissional a uma enorme proximidade com o público. Atualmente no ar como Maria de Fátima na novela “Terra Forte”, a atriz tem sido amplamente elogiada pela sua prestação numa produção que se afirma como uma das mais vistas pelos portugueses, destacando-se pela narrativa envolvente, pela qualidade visual e por um elenco de grande prestígio.

A novela tem conquistado audiências consistentes e gerado conversa nas redes sociais, e Rita Pereira surge como uma das figuras centrais deste sucesso, dando vida a uma personagem forte, intensa e em constante evolução. O reconhecimento do público é visível não só nos números, mas também no entusiasmo com que cada novo episódio é recebido.

Recentemente, a atriz recorreu às redes sociais para partilhar momentos exclusivos dos bastidores das gravações, deixando os seguidores surpreendidos com a evolução tecnológica que marca a produção. As imagens revelam como, em pleno território nacional, são gravadas cenas que simulam cenários internacionais de luxo, como o Mónaco ou até o Brasil, nomeadamente Florianópolis.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Rita Pereira (@hyndia)

Com o seu habitual bom humor, Rita Pereira escreveu na legenda: «Hoje passei o dia na estrada. Fui até ao Mónaco e dei umas voltas por Florianópolis. A @pluraloficialpt a entregar Técnólógiaaaaa!!! 😜😂👌🏾»

A partilha não passou despercebida e rapidamente reuniu centenas de reações entusiasmadas. Os seguidores elogiaram tanto a atriz como a produção, destacando o prazer de conhecer o “lado B” das gravações. Entre os comentários, multiplicaram-se mensagens como «Maravilhosa!», «Brutal!», «Amando estes bastidores», «Uauuu adoro conhecer o ‘por trás das câmaras’» e «Maria de Fátima sempre a superar tudo. Arrasa demais.» Houve ainda quem assumisse sem rodeios: «Adoro a novela» e até «O motivo de ver a novela».

Com carisma, profissionalismo e uma novela em pleno auge, Rita Pereira confirma o seu estatuto como uma das atrizes mais influentes e acarinhadas da televisão portuguesa, mostrando que, dentro ou fora do ecrã, continua a surpreender e a conquistar o público.

