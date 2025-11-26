Terra Forte

Nunca mais verá ‘Terra Forte’ da mesma forma: Rita Pereira faz revelação surpreendente dos Bastidores

  TVI Novelas
  Há 3h e 17min
Nunca mais verá ‘Terra Forte’ da mesma forma: Rita Pereira faz revelação surpreendente dos Bastidores - TVI

Um detalhe único e exclusivo.

Rita Pereira, uma das atrizes mais acarinhadas de Portugal, continua a encantar o público não só pelo seu talento mas também pela sua presença inspiradora nas redes sociais. Conhecida pelo papel de Maria de Fátima na novela «Terra Forte», a atriz aproveitou uma pausa entre gravações para partilhar com os fãs detalhes inéditos sobre o cenário da personagem.

Durante a partilha, Rita Pereira mostrou o quarto de Maria de Fátima, revelando algumas surpresas aos seguidores. Para além de mostrar o espaço decorado para a personagem, a atriz surpreendeu ao revelar que o mesmo cenário também serve como quarto de Flor, interpretada por Benedita Pereira. Como explicou, o espaço é versátil e muda de cenário sempre que é necessário, adaptando-se às exigências das gravações. Rita escreveu: «O quarto da Maria de Fátima é também o quarto da Flor».

A publicação despertou curiosidade e entusiasmo entre os fãs, que ficaram encantados por conhecer um pouco mais sobre os bastidores da novela. Esta partilha mostra não só o cuidado com os detalhes dos cenários, mas também a dedicação de Rita Pereira em partilhar com o público momentos únicos do seu trabalho.

Entre gravações intensas e compromissos profissionais, a atriz continua a demonstrar uma proximidade genuína com os fãs, partilhando conteúdos que mostram o lado mais humano e inspirador da profissão. O facto de revelar bastidores da novela é também um exemplo de como as redes sociais permitem aproximar artistas e público, criando um espaço de interação e curiosidade.

